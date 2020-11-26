Глава УЕФА отметил гениальность и харизму Марадоны

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность, что Диего Марадона войдет в историю как великолепный игрок, обладающий своим собственным гением и харизмой.

«Я глубоко опечален смертью Диего Марадоны, одного из величайших и самых знаковых фигур мирового футбола. Он достиг величия как великолепный игрок, обладающий своим собственным гением и харизмой. Марадона был героем Аргентины, вместе с которой он наслаждался славой чемпионов мира, а также стал абсолютным идолом для болельщиков «Наполи», они никогда не забудут тот успех, который он принес во время своего незабываемого выступления в Италии», – приводит слова Чеферина РИА «Новости».

«Он войдет в историю как человек, который сделал футбол ярким и вдохновил многих молодых и старых болельщиков своим блеском и мастерством. Я дал указание УЕФА почтить минутой молчания память о Диего на матчах этой недели», – добавил Чеферин.

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил важность Марадоны для миллионов людей. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил гениальность Марадоны, а игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Марадону «бесподобным волшебником».