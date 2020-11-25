Сборную России по биатлону изолировали из-за коронавируса Названы помогающие защититься от коронавируса продукты Турция заявила о третьем пике пандемии коронавируса 25 ноября 2020, 20:23 Текст: Елизавета Булкина

В нескольких провинциях Турции зафиксирован третий пик пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. «Некоторые провинции переживают третий пик [пандемии коронавируса]. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса», – передает заявление главы минздрава ТАСС. В Турции 21 ноября зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса за сутки – 5532. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 461 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 12 тыс. 672 человек скончались.

