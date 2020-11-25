Эксперты: Дегтярев принял мужское решение, предотвратив раскол в отделении ЛДПР

Хабаровские политэксперты считают, что врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сделал грамотный ход, погасив на корню раскол внутри местного отделения ЛДПР.

Его решение пойти на компромисс с депутатами, которые на днях грозились выйти из партии, сплотило либерал-демократов, сохранив их большинство в Хабаровской гордуме. Эксперты отмечают, что Дегтярев в итоге показал себя гибким политиком, укрепив свой статус в качестве лидера регионального отделения ЛДПР, передает AmurMedia.

О преодолении политического кризиса в Хабаровской городской думе одним из первых заявил председатель парламента Михаил Сидоров, который вместе с 16 депутатами от ЛДПР собирался покинуть фракцию в начале недели. По его словам, встречи с Дегтяревым привели к урегулированию конфликта внутри партии и определили дальнейшую стратегию развития и взаимодействия сил на политической арене. Также председатель гордумы отметил, что несмотря на разногласия, депутаты муниципального парламента будут работать более качественно и плодотворно, находясь в рядах фракции ЛДПР.

Политолог, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов считает, что Дегтярев оперативно предотвратил раскол внутри своей партии, а до этого грамотно реагировал на информационные атаки с различной новостной повесткой.

«Надо отдать должное нынешнему главе Хабаровского края: он сделал очень грамотный политический ход, не дав членам ЛДПР покинуть фракцию. Таким образом, Михаил Дегтярев борется за себя, за бренд партии и укрепляет свой авторитет на предстоящих выборах. Он принял по-настоящему мужское решение, пойдя на диалог с депутатами, на поиск скорейшего разрешения партийного конфликта. Кроме того, врио губернатора региона достойно и политически правильно реагирует на медиаатаки связанные, например, с недавним трендом на его охрану и на прочие негативные выпады в его сторону. Другими словами, он в полной мере показывает свое боевое рабочее состояние при решении проблем», – сказал политэксперт.

Аналогичного мнения о главе региона придерживается и директор Экспертно-аналитического центра «ДВ-РЕГИОН», политолог, профессор и кандидат исторических наук Евгений Чадаев. «Несомненно, Михаил Дегтярев совершил правильный внутрипартийный ход, сохраняя единство ее членов. Он поступил, как грамотный политический лидер, действуя без давления своего авторитета, как равноправный член своей партии. Работая как единомышленники, члены ЛДПР будут развивать край и город, а также разрабатывать прочие политические направления», – заявил он.

Хабаровские эксперты отмечают, что своими действиями местные либерал-демократы хотели начать и наладить диалог с местным руководством ЛДПР. В результате глава региона услышал их сигнал, и конфликт внутри партии был исчерпан в кратчайшие сроки. Таким образом, Дегтярев одержал политическую победу, вопреки мнению скептиков и критики со стороны его оппонентов.

Напомним, ранее 17 депутатов городской думы Хабаровска заявили о выходе из регионального отделения ЛДПР. По словам некоторых из них, к этому решению их подтолкнули непопулярные в народе решения городской администрации, а также раскол внутри партии.