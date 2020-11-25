Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба

Министерство обороны Армении опровергло появившуюся в армянских СМИ информацию об отставке начальника генштаба ВС страны Оника Гаспаряна.

«Распространяемая различными СМИ информация об отставке начальника генерального штаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы военного ведомства.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Указывалось, что вместо него якобы хотят назначить Вагаршака Арутюняна, который в данный момент занимает должность советника премьер-министра Никола Пашиняна, а в 1999-2000 годах был министром обороны республики.

До этого в отставку подали главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.