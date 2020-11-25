В ЕС начали предварительное обсуждение вакцины «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным препаратам начало предварительное обсуждение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с компанией-производителем, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания-производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. В то же время одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину.

Кроме того, во вторник стало известно, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».