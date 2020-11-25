Подразделения МВД Украины провели учения в районе Донбасса

Подразделения, входящие в систему министерства внутренних дел Украины, в ходе учений отработали в зоне силовой операции в Донбассе меры по защите артиллерийских складов, сообщила пресс-служба ведомства.

«В районе проведения ООС («операция объединенных сил» – силовая операция в зоне конфликта в Донбассе) отражали условную атаку на полевые артиллерийские склады. К учениям привлекались подразделения Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС (государственная служба по чрезвычайным ситуациям) и военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что подразделения отработали меры взрывопожарной безопасности артиллерийских складов, а также проверили порядок их содержания и организации охраны и обороны.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Киев согласен работать над планом, предложенным ДНР и ЛНР, если Москва признает этот план «российским».

По словам Арестовича, Киев хочет, чтобы представители Москвы взяли «ответственность за план» ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта. Украинская сторона попросила «письменно подтвердить», что «это российский план».

В таком случае Киев согласен «взять этот план» и сказать ОБСЕ, что готов «одновременно работать» над ним и украинским планом с целью «наработать определенный компромиссный или компиляционный документ под эгидой ОБСЕ». Арестович заявил, что поддержка Москвой плана по Донбассу будет означать, что Россия признает себя стороной конфликта.

Напомним, Украина, а также ее союзники, утверждают, что в Донбассе украинским войскам противостоит якобы не местное ополчение и добровольцы, а российские войска. Россия в ответ не раз подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.