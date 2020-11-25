Названы регионы России, где можно будет увидеть полутеневое затмение Луны

Последнее в этом году полутеневое затмение Луны, ожидаемое 30 ноября, будет доступно для наблюдения с территорий восточных регионов России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Наблюдать за этим явлением смогут только жители восточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения. В Москве это затмение увидеть будет невозможно», – передает ТАСС сообщение планетария.

Полутеневое затмение ожидается в понедельник, 30 ноября. Оно продлится с 10.32 до 14.53 мск. Продолжительность затмения составит 4 часа 21 минуту. Луна пройдет через южную часть полутени Земли и погрузится в нее на 0,85 своего диска, прогнозируют астрономы.

«При условии благоприятной погоды вблизи максимальной фазы полутеневого затмения, которая ожидается в 12:43 мск, можно будет невооруженным глазом наблюдать потемнение верхнего края лунного диска», – также пояснили в планетарии.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна заходит в конус тени Земли, происходит полное затмение. Если же Луна заходит в полутень нашей планеты, затмение называют полутеневым.