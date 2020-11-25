Назван основной кандидат на пост главы ЦРУ в администрации Байдена

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден рассматривает бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного управления Майкла Морелла в качестве основного кандидата на пост главы ЦРУ, пишет Daily Beast со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в отличие от других кандидатов у Морелла есть опыт работы в качестве главы ЦРУ. В 2010 году он стал заместителем главы ведомства, и дважды был исполняющим обязанности директора. В 2013 году он ушел в отставку по семейным причинам после утечек в прессу информации о широкомасштабных программах по прослушиванию коммуникаций спецслужбами США.

Тем не менее, указывает Daily Beast, его назначение может вызвать недовольство прогрессивного крыла демократической партии, так как Морелл «был ревностным защитником использования ведомством пыток и ударов беспилотников».

По словам источников, еще одним претендентом на пост главы ЦРУ стал Том Донилон – советник по национальной безопасности при администрации президента США Барака Обамы, передает РИА «Новости».

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.