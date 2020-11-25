Стало известно о травмах у детей, которых удерживал мужчина в Петербурге

Перелом носа выявлен у одного из детей, которых захватил во вторник мужчина в Санкт-Петербурге, кроме того, у другого ребенка обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, сообщил источник в экстренных службах города.

«У одного из детей сломан нос, у другого обнаружена закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Поэтому они направлены на обследование в профильное учреждение», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позже стало известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные». Позже мужчина в результате переговоров вышел из квартиры и сдался. Все шестеро детей живыми вышли из квартиры, никто не пострадал.

Аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщил, что у нескольких детей зафиксированы ссадины, а также обнаружены признаки ОРВИ и наличие температуры.