Аналитики предсказали укрепление рубля к концу года Рубль подешевел к доллару и евро 25 ноября 2020, 10:11 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 75,51 рубля, курс евро поднялся на 14 копеек – до 89,82 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% – до 48,15 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

