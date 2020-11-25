Определен ущерб для России от глобального потепления в Арктике к 2050 году Синоптики рассказали о погоде в столице 25 ноября 2020, 06:16 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, местами небольшие осадки, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит ноль – два градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус трех градусов. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус трех – плюс двух градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус пяти градусов, передает ТАСС.

