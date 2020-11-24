Женщина в Швейцарии попыталась задушить и зарезать посетительниц универмага

В городе Лугано в Швейцарии произошло «предполагаемое террористически мотивированное нападение» на посетительниц универмага, сообщила полиция кантона Тичино.

Как сообщает полиция, 28-летняя гражданка Швейцарии ранила одну женщину в шею ножом и попыталась задушить другую. Указывается, что пострадавшие получили неопасные для жизни травмы. Устроившая нападение женщина задержана. В полиции заявили, что речь идет о «предполагаемом террористически мотивированном нападении». Открыто уголовное дело, передает РИА «Новости».

Напомним, недавно Европа вновь подверглась террористическим атакам. 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя, который на уроке показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября произошло нападение в Ницце, а 2 ноября – в Вене.