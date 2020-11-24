Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с успехами на бирже, однако на вопросы журналистов отвечать не захотел.

«Хочу поздравить народ нашей страны... индекс DJIA достиг 30 тыс. пунктов, это высочайший уровень в истории», – передает РИА «Новости» его слова.

Трамп даже назвал этот показатель «священной цифрой». Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 19.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,48% – до 30 030,49 пункта, что является историческим рекордом. В то же время индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,98%, до 11 996,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,47%, до 3630,2 пункта.

Также Трамп добавил, что «очень доволен тем, что происходит с вакциной от коронавируса», после чего покинул комнату для пресс-брифингов в Белом доме, не ответив на вопросы журналистов о выборах.

Ранее немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса. В Белом доме пообещали американцам 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции к концу 2020 года.

Об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили 9 ноября. В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении заключить с BioNTech и Pfizer контракт на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%. При этом сообщалось о побочных эффектах.

Напомним, Невада стала третьим штатом, который утвердил победу кандидата от Демократической партии за последние сутки. До этого победу Байдена утвердили в Пенсильвании и в штате Мичиган.