У взятых в заложники в Петербурге детей обнаружили травмы

У нескольких детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, зафиксированы ссадины, а также обнаружены признаки ОРВИ и наличие температуры, сообщил аппарат городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

«По первичной оценке – у детей обнаружены признаки ОРВИ, наличие температуры, у нескольких детей зафиксированы ссадины. В отношении двух детей будет произведено дополнительное обследование и организован перевод в профильное медицинское учреждение. Остальные дети – на отделении», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что в настоящее время все дети находятся в больнице. «Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, до того момента, пока врачи не будут спокойны за их состояние здоровья, речь о переводе в социальное учреждение не идет», – добавили в аппарате детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позже стало известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные». Позже мужчина в результате переговоров вышел из квартиры и сдался. Все шестеро детей живыми вышли из квартиры, никто не пострадал.