Назван самый опасный симптом коронавируса

Появление одышки на фоне других признаков респираторных заболеваний – самый опасный симптом коронавируса, который указывает на дыхательную недостаточность человека, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Самый специфичный симптом коронавируса – это отнюдь не одышка, а потеря обоняния. Одышка – это самый опасный симптом. Она говорит о том, что у человека начинает развиваться дыхательная недостаточность. Это в скором времени может привести к тяжелому состоянию, может понадобиться госпитализация и реанимация», – сообщил специалист в эфире радиостанции НСН.

Как сказал Болибок, определить нехватку кислорода в крови можно в домашних условиях без использования специальных приборов. Среди симптомов – посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания.

«Человек в покое, а дышит, будто бегал или по лестнице поднимался. Эти симптомы настораживают, потому что может развиваться дыхательная недостаточность. Если есть возможность, можно приобрести прибор, он более точно покажет насыщение крови кислородом», – рассказал аллерголог.

Он предупредил, что вызывать врача нужно сразу же при появлении симптомов. Как отметил Болибок, коронавирус очень коварен и способен принимать разные формы, при этом «нехорошие» симптомы развиваются очень быстро. «Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации «на трубке» лежит», – отметил Болибок.

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