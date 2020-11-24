На выплату детских пособий в Москве направят 3,5 млрд рублей

На выплату ежемесячного пособия на ребенка и пособий многодетным семьям из резервного фонда правительства Москвы до конца 2020 года будет направлено 3,5 млрд рублей. Постановление правительства по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей – получателей пособий», – говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, передает ТАСС.

Также Собянин принял ряд решений о выделении средств на борьбу с COVID-19. Так, свыше 800 млн рублей направят на оплату услуг частных медицинских лабораторий, проводящих лабораторно-диагностические исследования на новую коронавирусную инфекцию по заказу правительства Москвы. Выделение средств позволит провести порядка 1 млн исследований.

Перечень частных лабораторий, проводящих исследования, будет расширен за счет включения в него АО «Клиника К+31». Расширение перечня частных лабораторий и выделение дополнительных средств на тестирование позволит оказать своевременную медицинскую помощь большему количеству москвичей, у которых выявили коронавирус.

Во время пандемии в России на детские выплаты направили свыше 580 млрд рублей, их получили почти 28 млн детей.