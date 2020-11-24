Стало известно о состоянии удерживавшихся в заложниках в Петербурге детей

Шестеро детей, которых держали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Шестеро детей сейчас находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Их обследуют врачи, дадут свои дальнейшие рекомендации. С детьми уже работают психологи, подключились местные органы опеки. Отец задержан. С матерью пока работают правоохранительные органы», – передает РИА «Новости» ее слова.

По словам Кузнецовой, важно, чтобы семье была оказана максимальная помощь, сопровождение и дети поскорее вернулись к привычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позднее стало известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД).

Мужчина в результате переговоров вышел из квартиры и сдался. Все шестеро детей живыми вышли из квартиры, никто не пострадал. Одним из мотивов захвата заложников, по данным следователей, могла стать ревность мужчины к жене.