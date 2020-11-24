Жителя Кубани оправдали в убийстве девочки

На Кубани оправдали мужчину, обвиненного в убийстве малолетней девочки, чьи останки были найдены по координатам, оставленным на зданиях, сообщил Краснодарский краевой суд.

«Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении и вынесла оправдательный вердикт. После вынесения вердикта оправданный был освобожден из-под стражи в зале суда», – говорится на сайте суда.

По версии следствия, в июне 2016 года в поселке Звезда отчим девочки подвез ее к дому, после чего ребенка больше не видели. Только в конце этого года в одном из соседних сел на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. После их обнаружения была установлена причастность к убийству 63-летнего местного жителя, который рассказал, что координаты на строениях оставлял именно он.

Ранее в Крыму было найдено тело девочки после нескольких дней поиска. Отчима девочки задержали по подозрению в убийстве падчерицы. На допросе мужчина признался в убийстве ребенка и показал место, где скрыл тело.