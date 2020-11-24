ЕС дал оценку инциденту с досмотром турецкого судна в Средиземноморье

Военнослужащие немецкого корабля Hamburg, остановившие турецкое грузовое судно MV Roseline A в рамках операции IRINI, досмотрели его на законном основании, заявил представитель Евросоюза.

Анкара была предупреждена о досмотре за четыре часа до начала операции, кроме того, ЕС продлил на час срок ожидания ответа от МИДа Турции, однако его так и не последовало, передает РИА «Новости» слова представителя Евросоюза.

«Участники операции IRINI провели инспекцию в соответствии с принятыми процедурами, в том числе в соответствии с процедурами НАТО», – сказал представитель ЕС.

Он отметил, что военнослужащие провели операцию профессионально, не допустив каких-либо инцидентов. По его словам, позже Турция отправила отказ на проведение инспеции, и операция была свернута. На борту Roseline A ничего запрещенного обнаружено не было, уточнили в ЕС.

В свою очередь министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что немецкие солдаты вели себя абсолютно корректно, соблюдая нормы европейского мандата IRINI. «Дебаты с Турцией указывают на главную проблему этой европейской миссии, но важно сказать, что нет поводов для обвинений в адрес солдат», – добавила она.

Ранее Анкара выразила протест в связи с досмотром судна в Средиземном море. По словам пресс-секретаря МИД республики Хами Аксоя, немецкий военный корабль Hamburg произвел досмотр судна под турецким флагом MV Roseline A, которое перевозило лакокрасочные материалы и гуманитарную помощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату.

ЕС 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».