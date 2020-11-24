Москалькова перечислила самые частые заявления россиян в период пандемии

Граждане России в период пандемии просят разъяснений по вопросам получения социальной поддержки и проведения вакцинации, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».

«О чем обращаются граждане к нашим уполномоченным сегодня: будет ли тестирование тотальным, повсеместным, доступным? Или оно будет за плату? Как можно получить лекарственные средства, обещанные государством, бесплатно, если человек находится на амбулаторном лечении?» – передает ее слова Regnum.

«Вопрос о соблюдении прав граждан, находящихся в местах лишения свободы с учетом того, что там, где ограниченный режим действует –посылки ограничены и встречи с адвокатами приходится осуществлять при особых условиях», – рассказала Москалькова.

Она добавила, что большое количество поступлений связано с трудовыми правами. «Люди теряют работу, люди теряют зарплату, уходят на дистанционную форму работы. И это требует правового регулирования», – сказала омбудсмен.

По вопросам противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавируса уполномоченным по правам человека с марта 2020 года пришло около 7 тыс. сообщений от граждан.

Кроме того, Москалькова предложила Минпросвещения ввести в школах предмет, посвященный правам человека. Она обратила внимание, что в школах сегодня не преподается предмет, касающийся прав человека. «Именно с учеников младших классов начинает формироваться понятие уважения к правам человека, уважения к государству. Мы хотели бы вас попросить разработать такой модуль для школьников, который бы назывался «Права человека», – обратилась Москалькова к первому заместителю министра просвещения Дмитрию Глушко.

Глушко отметил, что это «абсолютно правильное предложение». «Мы, конечно, будем это поддерживать и развивать», – передает его слова ТАСС.

Ранее Москалькова предложила закрепить в международном договоре право омбудсменов посещать своих соотечественников за рубежом и оказывать им помощь.