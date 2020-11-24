Изгонявшую демонов из сына мать отправили на лечение

В Нижнем Новгороде женщина, истязавшая своего сына, чтобы «изгнать из него демонов», отправлена на принудительное лечение. Летом 2019 года в течение почти двух месяцев она избивала ребенка и вводила ему инъекции неизвестного препарата, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Последний раз женщина нанесла мальчику побои 25 июля, после чего ввела ему инъекцию. Через четыре дня она была помещена в Нижегородскую областную психоневрологическую больницу, говорится на сайте ведомства.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина имеет признаки психического расстройства и не осознает характер и общественную опасность своих действий. В ходе расследования дела у нее изъяли детей: мальчика поместили в детский дом, а малолетнюю дочь забрали на воспитание родственники.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео. Специалисты опеки не обнаружили следов насилия над мальчиком, его матери выдано направление на консультацию ребенка в детской психиатрической больнице.

Позже родители объяснили, что скрутили ребенка для его же безопасности во время приступа.