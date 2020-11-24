Европа собралась разрешить полеты Boeing 737 MAX

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) намерено в течение нескольких недель одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX, говорится на сайте EASA.

Регулятор сообщил, что опубликовал проект директивы по летной годности Boeing 737 MAX. Как отмечается в заявлении, тем самым EASA продемонстрировало «намерение одобрить возвращение самолетов в небо над Европой в течение нескольких недель», передает ТАСС.

«EASA с самого начала дало понять, что мы проведем собственную объективную и независимую оценку Boeing 737 MAX, работая в тесном сотрудничестве с Федеральным авиационным управлением США и с корпорацией Boeing, с целью убедиться, что трагические события, коснувшиеся жизней стольких людей, не повторятся», – заявил исполнительный директор организации Патрик Кай. Он добавил, что проведенный анализ дал EASA «уверенность в том, что теперь летать [на Boeing 737 MAX] безопасно».

На прошлой неделе Федеральное авиационное управление США дало разрешение на полеты самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в Европе планировалось возобновить в январе.

Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в прошлом году после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.