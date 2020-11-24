Голикова отметила важность поддержки будущих учителей

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24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...

Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...
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Все мы дети лейтенанта Шмидта

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 24 ноября 1905 года, стартовало Севастопольское восстание. Главным его героем стал возглавивший мятежную часть Черноморского флота лейтенант Шмидт. Революционные события воздвигли его на пьедестал истории. Но заслуживает ли этот герой однозначно восторженного отношения? Подробности...
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Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Голикова отметила важность поддержки будущих учителей

    24 ноября 2020, 16:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Необходимо поддерживать студентов, выбравших для себя профессию учителя, в частности это можно сделать благодаря конкурсу «Учитель будущего. Студенты», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Невозможно переоценить профессию учитель. Она нелегкая, но для тех, кто влюбляется в нее, передает знания, учит и простому, и сложному, и осознает, насколько важны результаты их труда для каждого человека и общества в целом – эта профессия становится делом всей жизни. Именно поэтому очень важно поддерживать студентов, которые выбрали для себя профессию учителя. Благодаря конкурсу «Учитель будущего. Студенты» молодые, талантливые, амбициозные учащиеся могут доказать, что они лучшие в своей компетенции и заслуживают высоких оценок экспертов. Уверена, что конкурс позволит раскрыть и развить талант каждого участника и показать путь для максимальной реализации, возможности личностного и профессионального роста», – отметила вице-премьер, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», председатель организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» Голикова.

    Во вторник стартовал новый всероссийский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты». В этот же день была открыта регистрация участников проекта на сайте конкурса Studtek.ru. Заявочная кампания продлится до 25 января 2021 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения.

    Идея запустить конкурс для будущих учителей появилась в январе этого года. 22 января в рамках встречи президента России Владимира Путина с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус» серебряный медалист и победитель по направлению «Педагогическое образование» олимпиады «Я – профессионал» Алексей Маклаков обратился к главе государства с просьбой дать возможность участия в педагогических конкурсах не только действующим учителям, но и студентам, которые хотят работать в школе. Глава государства эту инициативу поддержал.

    С видеообращением к гостям церемонии открытия конкурса «Учитель будущего. Студенты» обратился первый заместитель руководителя администрации президента, член Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Кириенко. «Теперь возможность принять участие во всероссийском проекте для учителей есть и у студентов. Причем не только студентов педагогических вузов, но и любых других вузов. Мне кажется, что это очень правильно, потому что учитель – это, в первую очередь, призвание. От него зависит не только передача знаний. Такие вещи, как воспитание, формирование личности, порядочность, любовь к своей стране, патриотизм, профессионализм – это может передать только настоящий Учитель. Учитель с большой буквы! И я уверен, что среди участников конкурса таких много. От вас в реальности зависит будущее нашей страны, потому что ничего более важного, чем обучение и воспитание подрастающего поколения, в стране не существует. Вы – главные», – сказал Кириенко.

    Зарегистрироваться на конкурс и заполнить анкету на участие можно до 25 января 2021 года. К участию приглашаются студенты, которые учатся на 3-4 курсах бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры. Конкурс будет проходить в три этапа: регистрация и заочный отборочный этап, очные межрегиональные полуфиналы и финал.

    «В этом году мы запустили несколько важнейших механизмов, поддерживающих каждого, кто стремиться стать педагогом. Прежде всего это возможность начать трудовую деятельность в школе еще во время учебы для студентов старших курсов. Профориентационные конкурсы, такие как «Учитель будущего. Студенты» – логичное продолжение этой работы, и мы будем активно развивать и поддерживать это направление. Наш следующий шаг – новые конкурсы для ранней профориентации школьников – уже в этом году мы планируем существенно расширить список школьных конкурсов и олимпиад, включая те, что нацелены на развитие навыков и талантов современного педагога», – подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в феврале следующего года, будет включать три блока: предметное тестирование (участники выбирают предмет своей специализации), оценку функциональной грамотности (на основе методик международных сравнительных исследований качества образования TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), а также тест на общую эрудицию. На основании этого этапа будут определены участники, прошедшие в межрегиональные полуфиналы.

    «У нас уже есть конкурс «Учитель будущего» – первый в нашей стране командный конкурс для педагогов такого масштаба. В следующем году состоится финал этого проекта, мы назовем имена победителей и подведем его итоги. А конкурс «Учитель будущего. Студенты», который мы сегодня запускаем, даст дорогу молодым, поможет совершить рывок в своем профессиональном и личностном развитии, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    «Студенческий трек будет отличаться от основного конкурса. Прежде всего, он будет индивидуальным, хотя некоторые задания нужно будет выполнять командой. Межрегиональные полуфиналы будут комбинированными. Они пройдут в очном и заочном формате в трех регионах на базе педагогических вузов. На этом этапе конкурсантов ждет в большей степени оценка soft skills. Финал мы запланировали на второй квартал будущего года. Главным испытанием на нем станет настоящий урок с детьми», – добавил он.

    По его словам, победители смогут пройти специальную образовательную программу в Мастерской управления «Сенеж», а их наставниками станут руководители ведущих образовательных учреждений из топ-500 «Лучших школ России».

    «Еще у нас есть идея организовать международные стажировки в странах, где система образования схожа с российской, а также возможность повышения квалификации в ведущих вузах России. Я уверен, что к участникам конкурса будут присматриваться лучшие российские образовательные учреждения. Они заинтересованы в талантливых, активных и творческих кадрах, потому что именно они придут в школы учить и воспитывать новое поколение граждан России», – добавил генеральный директор АНО.

    На полуфиналах, которые пройдут в трех городах, студентам предстоят конкурсные испытания, включающие индивидуальные и командные задания. Они будут проверять уровень предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. В рамках проведения полуфиналов также запланирована культурно-образовательная программа для участников, которая предполагает знакомство с культурными достопримечательностями региона, а также посещение лучших образовательных организаций и знакомство с инновационными практиками в сфере образования. Сотня участников, набравших наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.

    Профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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