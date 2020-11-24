Эксперты сравнили реформы Шарля де Голля с поправками в Конституцию России

«Россия проходит через важный этап реформирования – с момента внесения поправок к Конституции и до принятия федеральных законов. Эти реформы сопоставимы с реформами де Голля 1958-62 годов, поэтому осмысление французского опыта очень интересно и для России», – заявил замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

Франция оказала влияние на эволюцию понятия демократии, заявил Шаповалов, представляя доклад «Принятие Конституции Пятой республики», в котором провели параллели с российским голосованием по поправкам к Конституции, состоявшемся летом 2020 года. Позиция эксперта прозвучала в ходе круглого стола в пресс-центре ТАСС в рамках празднования 130-летия Шарля де Голля.

«Опыт Конституционного строительства колоссален. И для России представляет большую ценность. Сильная президентская власть в России имеет сходство с устройством во Франции, а идеи де Голля созвучны с российской современной теорией и практикой госстроительства», – отметил автор доклада.

«Сегодня Россия проходит через важный этап реформирования – с момента внесения поправок к Конституции и до принятия федеральных законов. Эти реформы сопоставимы с реформами де Голля 1958-62 годов, поэтому осмысление французского опыта очень интересно и для России», – пояснил Шаповалов.

Эксперт напомнил, что ради проведения реформы де Голль пошел на определенные нарушения принятых во Франции законодательных процедур. В частности, новая Конституция была представлена на всеобщий референдум в обход Учредительного собрания (в референдуме приняло участие около 80% избирателей, что показало консолидацию общества вокруг де Голля). А затем из-за противодействия партий де Голль пошел на роспуск парламента, после чего перешел от системы «выборщиков» к прямым всеобщим выборам президента на основе мажоритарного большинства – процедура, по сей дающая высокую легитимность власти действующего президента. «Решительные действия Шарля де Голля и его сторонников позволили преодолеть самый серьезный политический кризис, а Франция смогла успешно пройти через сложный путь расставания со статусом колониальной империи, разрешить социальные и экономические противоречия, сформировать эффективный механизм принятия и реализации политических решений», – подчеркнул Шаповалов.

В свою очередь член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что в период проведения Конституционной реформы 2020 года Россия внимательно изучала соответствующий опыт Франции. «Де Голль ввел новый механизм изменения Конституции – достижение принципиальной договоренности между правительством и парламентом. Передача права подготовить проект Конституции правительству при условии соблюдения пяти принципов государственного устройства: только всеобщее голосование – источник власти, исполнительная и законодательная власти должны быть отделены друг от друга, правительство должно быть ответственно перед парламентом, судебная власть должна быть независимой», – рассказал Брод.

Резюмируя выступления, автор доклада Владимир Шаповалов подчеркнул: при де Голле был взят курс на создание политической системы, ориентированной на национальные интересы страны, на суверенитет. В связи с чем эксперты обратили внимание на опыт Франции, придавшей во время правления де Голля президенту статус национального арбитра и сделавшей ставку на развитие суверенитета.