Назван ранний симптом коронавируса

Как свидетельствует исследование, проведенное учеными из Национального института здоровья США, металлический привкус во рту может свидетельствовать о коронавирусе, пишет Express.

Ученые описали случай поступления в клинику 59-летней женщины с коронавирусом. Несколько дней у нее были типичные для этой инфекции симптомы – одышка, слабость, потеря аппетита. За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились показались безвкусными и «металлическими», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Также в публикации отмечается, что при респираторных инфекциях у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия.

Как объяснили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), металлический привкус во рту как правило не опасен, но может быть признаком многих заболеваний. «Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции», – пояснили эксперты.

Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.

Ранее испанские ученые выяснили, что сухость и неприятные ощущения в носу возникают у заразившихся коронавирусом еще до того, как больной потеряет обоняние и вкус. По мнению авторов, эти симптомы можно считать самыми ранними признаками COVID-19.

Британские и канадские врачи перечислили четыре распространенных симптома, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается.