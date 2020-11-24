Стало известно, чем занималась бросившая сына дома на пять дней москвичка

Мать, которая на пять дней оставила ребенка одного в квартире в Москве, последние несколько дней ночевала у знакомого и выгуливала его собаку, следует из видео, опубликованного на сайте столичного ГУМВД.

«Задержана была, когда выходила с собакой. От знакомого. Собака оставалась у него на передержке. (...) Последние два дня провела у знакомого», – сказала женщина на видео, передает РИА «Новости».

Она заявила, что в течение пяти дней, пока ее сын сидел один дома, заходила к собаке, потом выходила обратно на улицу, но ничего не употребляла. Женщина также сказала, что знала, где в этот момент находится ее сын, знала, что у мальчика нет ключей, она оставила ему еды «на пару дней». «Плохо себя почувствовала. Головокружение. Нет, не попросила (помощи у врача – прим. ВЗГЛЯД)», – объяснила мать.

Женщина также сказала, что любит сына, «не знает», почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. «Хочу все исправить. Нужно обратиться к врачу (...) Не знаю. Просто осталась одна. Без родственников. Все. Папа есть, но мы с ним давно не общались», – добавила она.

Женщина отметила, что на учете в наркодиспансере не стоит. «Несколько лет назад вместе с обыском пришли и обнаружили в крови курительные смеси, с тех пор ничего не было, на учет поставлена не была», – пояснила мать. Она объяснила, что курительные смеси употребляла вместе с сожителем, с которым давно рассталась.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что о ребенке, которого мать оставила одного в квартире, стало известно от соседей.

«Ранее мама была в орбите социальной помощи департамента соцзащиты, город ей оказывал помощь и поддержку. Мама потом устроилась на работу, что называется, взялась за ум, интересовалась учебой сына и была снята с учета. Об инциденте стало известно от соседей, они давно не видели женщину и слышали за стенкой плач ребенка. Оказалось, что женщина ушла гулять с собакой и не вернулась», – рассказала Ярославская.

Она уточнила, что следит за судьбой мальчика. По ее словам, прокуратура должна закончить свою проверку, после этого, в случае необходимости, органы опеки и органы прокуратуры обратятся в суд с целью ограничения или лишения прав матери.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, сейчас мальчик находится в больнице, он в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

«После выписки из медицинского учреждения будет решен вопрос о проживании ребенка. Специалисты соцзащиты обязательно окажут мальчику необходимую поддержку. Ранее семья получала социальную помощь», – отметили в пресс-службе.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен десятилетний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Ребенка отправили на обследование в больницу, его мать начали искать. Позже сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемой матери и задержали ее. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК «Оставление в опасности».

В июне в Ленинградской области отец продержал несколько дней десятилетнего сына прикованным цепью к батарее.