Путин оценил отношения России с ОАЭ

Россия готова поддерживать партнерский диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами, есть много направлений для взаимодействий, заявил президент России Владимир Путин.

«Поступательно развиваются отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Упомяну, что в ноябре 2019 года состоялся наш государственный визит в Абу-Даби и прошли весьма успешные переговоры с эмиратским руководством. Мы готовы и далее поддерживать заинтересованный партнерский диалог. У нас много направлений для взаимодействий – инвестиционное, медицина, энергетика», – сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что Россия благодарна королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков.