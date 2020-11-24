Названо число работающих на удаленке россиян

Почти 3,7 млн россиян в данный момент работают в дистанционном формате, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Котяков заявил во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке партии «Единая Россия», что «во втором чтении в Государственной думе будет обсуждаться закон о дистанционной работе», передает ТАСС.

По его словам, в данный момент «в таком формате трудятся почти 3 млн 700 тыс. человек».

Ранее в Госдуме предложили новое условие увольнения работника на удаленке.

До этого в законопроект была внесена поправка, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления получат право принимать решения о временном переводе работников на удаленную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств.