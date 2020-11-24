Эксперт ОНФ: Случай с оформлением фиктивного отцовства мигрантам выявил проблемы в законодательстве

После установления отцовства правительство никак не контролирует исполнение папой ребенка отцовских обязанностей, поэтому достаточно сложно распознать, не была ли эта процедура фиктивной, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

Многодетная мама из села Марево Новгородской области оформила фиктивное отцовство пятерых граждан одной из стран ближнего зарубежья на своих детей, за что получила денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, женщине и ее соучастнице грозит до семи лет колонии.

«На данный момент мать может прийти в ЗАГС с любым человеком, который подтвердит, что он действительно отец, и, соответственно, после этого его записывают отцом ребенка. При этом он несет свои отцовские обязанности, поэтому не все так просто. С другой стороны просто, потому что никаких генетических тестов проводить не требуют, верят со слов матери», – говорит Буцкая.

При этом, продолжает эксперт ОНФ, если сама мать после «объявления отца» не жалуется на то, что названный отец не заботится должным образом о ребенке, то исполнение отцовских обязанностей законодательно никак не отслеживается, поэтому достаточно сложно распознать, не была ли эта процедура фиктивной.

«Вообще установление отцовства остается внутри семьи. И если со стороны государства будет какой-то контроль отцов или требование генетического теста, то это не совсем правильно. Здесь нужно все-таки подумать, как решить проблему, потому что сейчас все выглядит как-то неоднозначно», – резюмировала собеседник.

Для того, чтобы по упрощенному пути получить паспорт гражданина или право на пребывание в стране, схемой «фиктивного отцовства» пользуются не только в России. Так, например, иностранки, родившие в Германии, стремятся найти своему ребенку «названного отца – немца», чтобы получить в стране вид на жительство, а ребенку обеспечить гражданство страны.