В Общественной палате поддержали ужесточение ответственности за невыполнение закона «Об устойчивом интернете»

«Законопроект введет необходимые санкции для тех операторов связи, которые не торопятся исполнить законные требования ни властей, ни общественности», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя внесенный в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за невыполнение закона «Об устойчивом интернете».

«В 2019 году был принят закон «Об устойчивом интернете», где было прописано много полезных вещей. Однако ответственность за невыполнение требований закона установлена не была. Соответственно, риски для формирования безопасного интернета остались», – рассказал замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич.

Малькевич уверен, что «сегодня, особенно в эпидемиологически неблагополучные дни, интернет становится базовой потребностью граждан». «И задача государства – обеспечить население качественной и бесперебойной связью. Случаи игнорирования и несоблюдения действующего законодательства об устойчивости интернета ИТ-компаниями вынуждают законодателя ужесточать ответственность за неисполнение закона», – подчеркнул он.

Собеседник уверен: «Для противодействия международным хакерским и террористическим группировкам, для предотвращения кибератак и аварий на сетях связи, российские органы власти должны иметь доступ к технической информации провайдеров». «Те, кто откажется предоставить эту информацию, ставят таким образом под угрозу стабильную работу интернета и должны понести административную ответственность», – считает эксперт.

Малькевич отметил еще одну важную функцию закона «Об устойчивом интернете» – ограничение запрещенного контента. «Материалы с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида должны удаляться. Если этого не происходит – необходимы соответствующие санкции для тех операторов связи, которые не торопятся исполнить законные требования ни властей, ни общественности», – заключил член Общественной палаты РФ.

Во вторник глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого Рунета. Соответствующие изменения предлагается внести в КоАП.

Суммы штрафов для юридических лиц варьируются от 20 тыс. до 700 тыс. рублей в зависимости от состава административного правонарушения. В некоторых случаях устанавливается ответственность в виде административного приостановления деятельности. «Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей», – говорится в законопроекте.

Как отметили в Роскомнадзоре, одна из основных целей закона – обеспечение стабильной работы Рунета «при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации». «Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента сети Интернет, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом», – сообщили в ведомстве.

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети вступил в силу в ноябре прошлого года. В экспертной и профессиональной среде отмечали, что это нововведение никак не отразится на пользователях.

Президент Владимир Путин заявлял, что этот закон направлен на то, чтобы не допустить возможность отрезать от него Россию.

В ходе ежегодной «Прямой линии» глава государства объяснил необходимость закона о надежном Рунете. По его словам, никаких ограничений вводить не планируется – наоборот, закон призван обеспечить суверенность и возможность работать в Сети всем россиянам.