Посольство России восстановило памятник советским солдатам в Молдавии

В молдавском селе Петрешты открылся восстановленный на средства посольства России и местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы ВОВ, сообщило российское диппредставительство.

«Благодаря реставрационным работам, проведенным общественной организацией «Вече», монумент павшим воинам и скульптурная композиция вновь приобрели величественный вид, а на гранитных плитах увековечены имена похороненных в братской могиле героев. Значительный вклад внес поисковый отряд «Август», который восстановил и уточнил списки погибших. Поисковиками подготовлена «Книга Памяти села» с актуальной информацией о солдатах Красной Армии, павших в боях за освобождение села Петрешты», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Уточняется, что этот памятник стал уже четвертым восстановленным в 2020 году мемориалом в Унгенском районе республики: ранее были отреставрированы мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены и Скуляны. Также отмечается, что при поддержке МИД России, российских регионов и общественных организаций и фондов Молдавии в этом году будет восстановлено 16 воинских мемориалов.

В ноябре прошлого года вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.

В сентябре посольство России в Болгарии помогло восстановить памятник советским воинам и ряд захоронений и братских могил в Софии.