Попова: Вакцина не защищает от встречи с COVID-19, но поможет избежать смерти Установлен самый ранний признак COVID-19 По факту распространения фейков о сыне Плющенко возбудили дело 24 ноября 2020, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Уголовное дело возбудили в Москве по факту распространения ложной информации о здоровье сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, следует из соответствующего постановления МВД. В документе указывается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации»), передает ТАСС. Представитель семьи фигуриста Александр Добровинский уточнил, что дело было возбуждено 20 ноября. Ранее дело было возбуждено из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской.

