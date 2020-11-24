Госдума одобрила законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета.

Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета, который будет конституционным государственным органом, передает РИА «Новости».

Госсовет возглавит президент, членами будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов.

Также в него могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица.

Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики.

Также в законопроекте впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти: под этим понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов России, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.

Напомним, инициатива была внесена в нижнюю палату президентом России Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.