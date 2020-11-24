Врач рассказала, как избежать похмелья после вечеринки

Большой графин с холодным зеленым чаем на праздничном столе поможет избежать неприятных симптомов похмелья наутро, сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль, рассказав, как приготовить антипохмельный коктейль.

«Я рекомендую делать на праздничный стол особый напиток и употреблять его в течение вечера. Готовим концентрированный зеленый чай: две-три столовые ложки чая завариваются в литре воды. Дальше мы охлаждаем эту заварку, разводим ее еще 1,-1,5 литрами воды, добавляем туда много нарезанного лимона, мяты, базилика, можно добавить клубнику. Получается напиток, который помогает быстрее выводить алкоголь из организма и нормализует водный баланс», – рассказал «Ридусу» диетолог.

Кроме того, она сообщила, что огуречный рассол не стоит пить при похмелье, поскольку он дает лишнюю нагрузку на поджелудочную железу. А вот съесть два свежих огурца перед сном стоит, так как они избавят от отечности наутро после вечеринки.

Кроме того, врач советует перед сном выпить какой-либо сорбент. Причем хорошо, если в нем будут содержаться лакто- или бифидобактерии. «Часто при приеме алкоголя у людей начинаются проблемы со стулом. Это нормальная реакция, потому что организм стремится выгнать из себя все, его отравляющее. Когда мы используем сорбенты с бактериями, у нас не нарушается работа микрофлоры кишечника», – пояснила врач.

Дюваль также порекомендовала отказаться от употребления сладкого или смешанного с газировкой алкоголя, от игристых вин и шампанского. Такие напитки в тандеме с калорийной закуской повышают уровень сахара в крови и многократно увеличивают нагрузку на печень и на поджелудочную железу. «Первое правило: не смешивать алкоголь с газированными напитками, потому что за счет газации алкоголь гораздо быстрее проникает в кровь, повышенная концентрация алкоголя наносит сильный вред организму. Это сравнимо с тем, чтобы получить яд в виде большой разовой дозы или на протяжении какого-то времени по чуть-чуть», – заключила Дюваль.