Адвокат опроверг информацию о разводе Ефремова

Информация о разводе актера Михаила Ефремова с женой пока не подтверждается, сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

Алешкин заявил, что защита получила эту информацию из СМИ, у нее «нет подтверждения, что это правда», передает РИА «Новости».

«Она (супруга Ефремова) не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы (для оформления развода)», – добавил адвокат.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жена артиста Софья Кругликова подает на развод. Сама Кругликова отказалась от комментариев.

Напомним, Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил его к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.