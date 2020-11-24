Стали известны последствия ракетного удара хуситов по станции Saudi Aramco

Источник в министерстве энергетики Саудовской Аравии оценил последствия ракетного удара, который йеменские повстанцы нанесли по объекту нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

Источник саудовского агентства SPA сообщает, что «в результате теракта произошел взрыв, вызвавший пожар». Пожар был потушен, пострадавших нет. Как заявил источник, атака не повлияла на поставки нефтепродуктов клиентам Saudi Aramco, передает РИА «Новости».

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией и воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что «есть доказательства, которые подтверждают вовлеченность иранского режима в атаки террористической группировки хуситов на нефтяные объекты». По его словам, подобные нападения направлены против мировой энергетической безопасности, а не только против Саудовской Аравии.

Напомним, военный представитель йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.