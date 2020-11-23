Белоруссию обеспокоила обстановка у западных границ

Взгляд
23 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
Разделы

Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

Российские аэропорты заполнены, в отличие от многих зарубежных Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский рынок авиаперевозок показал колоссальную устойчивость по сравнению с зарубежными на фоне пандемии – отечественные аэропорты вошли в число самых загруженных в Европе. Летать по России некоторые перевозчики стали даже больше, чем в прошлом году. Как возник подобный эффект и почему, несмотря на подобные показатели, вероятность банкротства авиакомпаний по-прежнему высока? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден станет вторым «фейковым президентом» после Кеннеди

Согласно популярной теории, Кеннеди убили те же люди, которые сфальсифицировали выборы в его пользу Henry Burroughs/AP/ТАСС
Либеральные СМИ в один голос утверждают, что выборы в США невозможно сфальсифицировать. Тем не менее история знает примеры обратного, причем самые скандальные выборы обеспечили победу одного из самых любимых в стране президентов – Джона Кеннеди. Поставив на католика, мафия тогда просчиталась. Просчитается ли она теперь? Подробности...
Перейти в раздел…

Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

Донецкий аэропорт был инфраструктурным символом Донбасса, пока его не разрушили ВС Украины Dmitry Lovetsky/ТАСС
Украинские политики озвучили новую сумму средств, необходимую для восстановления разрушенной войной инфраструктуры Донбасса – 21 млрд долларов. Причем, как уверяют в Киеве, некие страны и международные организации готовы инвестировать в регион сразу после завершения демилитаризации. Насколько верны расчеты украинских политиков и что на этот счет думают в самом Донбассе? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нужно как-то привыкнуть к тому, что в момент успешности нелиберальный канал без малейших объяснений снесут в Youtube. Уже многие и многие привыкли к регулярным банам в Facebook по самым странным и неожиданным поводам. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Иногда банан – это просто банан

Максим Соколов, публицист
Головы у экзальтированных конспирологов и так нетвердые. А затянувшееся судебное представление по делу доцента Соколова прямо-таки приглашает их к тому, чтобы громоздить версии о заговоре бонапартистов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Главная засада на пути Соединенных Штатов из прошлого в будущее – идеология успеха, порождение протестантской веры. «Я преуспеваю – значит, я угоден Господу». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Санду провоцирует Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Почему Армения не признала Карабах?

Перейти в раздел…

На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
Подробности...

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы реагируете на оскорбления и агрессию в родительских чатах?
  • Игнорирую

  • Могу оскорбить в ответ

  • Предпочитаю выяснить отношения офлайн

  • Не сталкивался с подобным

  • Не состою в родительских чатах
Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
  • Да, целиком

  • Да, отрывки

  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В московском СИЗО предотвратили попытку нападения на сотрудников
    Белоруссию обеспокоила обстановка у западных границ АПЛ «Казань» поразила «Калибром» цель на расстоянии более 1 тыс. км В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения для физлиц-иноагентов В Белгородской епархии сказали, как изменился Ефремов после ДТП
    Столтенберг поблагодарил «избранного президента» США Байдена В РПЦ отреагировали на анафему Лукашенко от белорусских раскольников Евросоюз призвал Байдена восстановить трансатлантический альянс ВОЗ озвучила новую версию по «нулевому» пациенту с COVID-19
    В Черное море зашел американский эсминец «Дональд Кук» На смартфоны обязали устанавливать 16 российских приложений РПЦ призвала разрешить врачам отказываться от проведения абортов Москвичей предупредили о «погодной гипоксии»

    Главная тема


    Российская вакцина от COVID столкнулась с производственной проблемой

    принципиальная позиция


    Берлин заявил Госдепу о неприемлемости санкций против «Северного потока – 2»

    зона конфликта


    Российский офицер получил ранение при взрыве мины в Карабахе

    внешняя политика


    Байден выбрал кандидата в госсекретари США

    Видео

    «Голубые огоньки»


    Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

    миротворцы и газ


    Молдавия преподала Киеву урок по отношениям с Россией

    большие деньги


    Украина грезит миллиардами на «восстановление Донбасса»

    отечественная история


    Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

    рынок авиаперевозок


    Российские расстояния спасают отечественных авиаторов

    идеология успеха


    Алексей Зензинов: Что менялось в нашей жизни при смене президентов США

    неспешное правосудие


    Максим Соколов: Иногда банан – это просто банан

    институциализированная цензура


    Евгений Фатеев: Жрецы «свободы» цензурируют яйцеголовых

    на ваш взгляд


    Как вы реагируете на оскорбления и агрессию в родительских чатах?

    Белоруссию обеспокоила обстановка у западных границ

    23 ноября 2020, 22:34

    Текст: Антон Антонов

    Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин оценил обстановку у западных границ страны.

    По его словам, обстановка в регионе «сложная», но «на сегодняшний момент» Минск видит, что «она не несет угроз государству». Однако «все равно эта обстановка вызывает обеспокоенность», сказал Хренин, пояснив, что обеспокоенность связана с резким усилением интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. В частности, он отметил «возросшую в разы интенсивность полетов боевой разведывательной авиации», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область. Он также подчеркивал, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •