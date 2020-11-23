Белоруссию обеспокоила обстановка у западных границ

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин оценил обстановку у западных границ страны.

По его словам, обстановка в регионе «сложная», но «на сегодняшний момент» Минск видит, что «она не несет угроз государству». Однако «все равно эта обстановка вызывает обеспокоенность», сказал Хренин, пояснив, что обеспокоенность связана с резким усилением интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. В частности, он отметил «возросшую в разы интенсивность полетов боевой разведывательной авиации», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область. Он также подчеркивал, что Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.