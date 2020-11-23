Онищенко призвал брать пример с Китая в борьбе с COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил категорически против введения новых ограничений в Москве из-за коронавируса и привел в пример работу по выявлению вируса в Китае.

По его словам, не стоит изобретать каких-либо чипов, ограничивать передвижение по транспортным картам. «Нельзя безотносительно вводить какие-то меры», – передает РИА «Новости» его слова.

Онищенко добавил, что в китайских регионах, где были зафиксированы очаги инфекции, власти вводят жесткие ограничения для конкретного региона, очень быстро проводят санацию на коронавирус. «Выявили случай – они закрывают район, определяют круг контактных делают в очень короткий промежуток времени скрининг, выявляют скрытых носителей или не выявляют, санируют и тут же отпускают. Вот как надо работать!» – пояснил депутат ГД.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что рост числа новых случаев коронавируса в России затормозится только после того, как заболевание в той или иной форме перенесут около 60-70% от населения.

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания.