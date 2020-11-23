Потерпевшие решили отказаться от иска к Ефремову о возмещении морального вреда

Трое потерпевших по делу виновного в ДТП актера Михаила Ефремова решили отказаться от иска о возмещении морального вреда к актеру, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Стороной истцов заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, судья удалился в совещательную комнату для вынесения определения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что Хамовнический суд Москвы уже снял с рассмотрения иск троих потерпевших по делу артиста РФ Михаила Ефремова. «Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей», – добавили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером.

Сейчас Ефремов находится в СИЗО на карантине. Он продлится до тех пор, пока актера не распределят в колонию. Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет.

Ранее правозащитник Аркадий Бармин заявил, что Ефремов может получить «особые условия» в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Он заявил, что в этой колонии футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину разрешали проводить футбольные матчи, и предположил, что администрация учреждения может пойти навстречу артисту и создать ему особые условия.