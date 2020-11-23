В Белоруссии возбуждены дела из-за повреждения железнодорожных путей

Уголовные дела по фактам противоправных действий, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта, возбуждены в Белоруссии, сообщил старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах генеральной прокуратуры республики Артем Маймусов.

Он уточнил, что правонарушители замыкали рельсовые цепи и таким образом приводили в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути сообщения. Кроме того, злоумышленники повреждали светофоры и иное оборудование, размещали предметы на пути следования поезда, что создавало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений.

«Подобные действия преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве. Органы прокуратуры и Следственного комитета по данным фактам возбудили уголовные дела. По ним установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит строгое наказание – вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил представитель генпрокуратуры, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина, заявил, что серьезной проблемой в период попыток раскачивания ситуации в республике является отсутствие настоящего патриотизма, особенно у «мужиков».

Ранее Лукашенко сообщил, что руководство страны «уберет» протестную бело-красно-белую символику из белорусского общества. Кроме того, Лукашенко заявлял, что так называемые протестные дворы и стихийные мемориалы в Минске, которые устраивает оппозиция, могут в будущем стать местом начала гражданской войны.