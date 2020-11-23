Изменились правила лечения больных коронавирусом россиян

В понедельник, 23 ноября, вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о лечении больных коронавирусом с помощью телемедицинских технологий.

Платформой выступят портал госуслуг и информационные системы в сфере здравоохранения. В удаленном формате врачи смогут выяснять самочувствие больных, оценивать и корректировать ход лечения, назначать обследования, выдавать электронные справки и продлевать больничные, пишет «Парламентская газета».

В электронном виде будут заполнять и медкарты пациентов. После онлайн-консультации врач может принять решение о необходимости очного осмотра.

При этом в таком формате разрешат наблюдать пациентов не только с COVID-19, но и с внебольничной пневмонией, ОРВИ и гриппом.

За минувшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.