Обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка в Энгельсе арестовали

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве шестилетнего ребенка в городе Энгельсе Саратовской области, на два месяца, сообщает региональный СК.

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным следствия, 20 ноября 37-летний отчим оставил своего 47-летнего приятеля присмотреть за шестилетним пасынком, а сам отлучился. Вернувшись домой, мужчина обнаружил ребенка лежащим в кухне на полу без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи и тела. В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Подозреваемый в совершении убийства мужчина задержан.

«Вину в содеянном обвиняемый признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего в ходе проверки показаний на месте», – уточняется в сообщении.

СК в ходе расследования также даст юридическую оценку действиям органов профилактики.