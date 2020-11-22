В Карабах вернулось более 1,4 тыс. беженцев Глава Кизлярского ОВД в Дагестане задержан по подозрению в организации убийства 22 ноября 2020, 21:48 Текст: Александра Юдина

Следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана, который подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщили в правоохранительных органах региона. «Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», – передает источник ТАСС. Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что в Дагестане ликвидированы двое обстрелявших машину полиции неизвестных.

