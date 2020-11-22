Саудовский король заявил о выполнении G20 обязательств по коронавирусу

Группа двадцати (G20) выполнила стоявшие перед ней обязательства по решению проблем, вызванных пандемией коронавируса, заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на закрытии саммита G20.

«Сотрудничество – краеугольный камень успеха Группы двадцати. Мы многого достигли в этом году и выполнили свои обязательства по решению проблем, связанных с коронавирусом», – передает ТАСС слова Сальмана.

Король официально передал Италии председательство в G20, пожелав ей успехов в проведении саммита в 2021 году. Монарх отметил, что Саудовская Аравия отводит себе важную роль в «двадцатке» и будет работать в Группе с целью «дать людям больше возможностей и сохранить нашу планету».

В этом году саммит G20 проходил в онлайн-формате. Ключевой темой стала борьба с коронавирусом и его влияние на мировую экономику.

Президент Владимир Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия готова предоставить вакцину от COVID-19 всем нуждающимся странам. Он также отметил, что главные риски для мировой экономики представляют массовая безработица и рост бедности.

В пятницу Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления президент заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.