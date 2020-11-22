Силовики начали стягиваться в центр Минска перед акцией оппозиции

Спецтехника, автобусы с правоохранителями и военные грузовики стягиваются в центр Минска, где в воскресенье ожидается очередная акция оппозиции.

На площади Независимости уже выставлены ограждения, проход к ней закрыт. Кроме того, на прилегающих к площади улицах дежурит милиция и стоят автобусы с силовиками, передает ТАСС.

Отмечается, что проезд к Дому правительства перекрыт со стороны улицы Советской, где припаркованы автобусы с бойцами ОМОНа. Еще десять автомобилей «Рубеж» стоят на улице Бобруйской и в начале проспекта Независимости рядом со зданием Белгосуниверситета. Здесь же размещены водометы. Также силовики оцепили площадь Государственного флага, около десятка армейских бронемашин стоят возле выставочного центра «Белэкспо».

Большое скопление спецтехники наблюдается рядом с Дворцом независимости, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вооруженные солдаты патрулируют площадь у стелы «Минск – город герой». Что касается центральных улиц, то здесь автомобильное движение осуществляется без ограничений.

Уточняется, что сторонники оппозиции планируют собраться в своих дворах, а после выдвинуться к районным точкам сбора. Затем митингующие пройдут совместным маршем в центр столицы.

Ранее глава милиции Минска Михаил Гриб предупредил оппозицию, что при наведении общественного порядка во дворах столицы Белоруссии «никто ни с кем церемониться не будет». Также сообщалось, что в протестном микрорайоне «Новая Боровая» в пригороде Минска более двух суток нет водоснабжения. Председатель минского горисполкома Владимир Кухарев заявил, что отсутствие воды связано с умышленным повреждением дорогостоящего оборудования коммунального предприятия «Минскводоканал».

В прошлое воскресенье белорусские силовики задержали более 500 человек во время акций протеста. В минувшие выходные в Белоруссии также проходили несанкционированные акции сторонников оппозиции. Сообщалось о десятках задержанных и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.