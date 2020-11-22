Москвичей предупредили о приближении циклона «Сара» Синоптики рассказали о погоде в столице 22 ноября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в Москве покажут 3 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до минус 2 градусов. К вечеру потеплеет до минус одного градуса. Ветер прогнозируется южный, силой 4-6 м/с, с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

