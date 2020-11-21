Суд в США разрешил россиянке Осиповой общаться с детьми онлайн

Федеральный окружной суд штата Канзас удовлетворил просьбу россиянки Богданы Осиповой и разрешил женщине дистанционно общаться с детьми.

«Прошение удовлетворено. (...) Суд принял решение убрать из условий освобождения Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу) требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе», – приводит текст решения суда ТАСС.

Как пояснил осведомленный источник, «с момента ареста Богдана постоянно находилась в общении с сыном и дочерьми». «Между тем в условиях освобождения обнаружился запрет на общение – без объяснений и уточнений. В связи с этим сторона Осиповой подала в суд просьбу полностью устранить данный пункт, и суд удовлетворил прошение», – сообщил источник. «Общение Богданы с детьми продолжается, и это для всех них важнейшая необходимость», – подчеркнул он.

В прошлый вторник Осипову выпустили из американской тюрьмы в штате Коннектикут, где она провела в заключении более трех лет. Перед выходом на свободу она подписала согласие в случае нарушения условий освобождения и пребывания в США в ожидании повторного приговора выплатить залог в размере 25 тыс. долларов – эта сумма числится за ней в виде необеспеченного долга и гарантирует, в частности, ее присутствие на следующем заседании суда 8 января 2021 года в режиме видеоконференции. Как ожидается, россиянка заслушает новый приговор, скорректированный по требованию апелляционного суда.

5 ноября апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы. В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.