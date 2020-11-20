Собянин заявил об эффективности мер по борьбе с COVID-19

Правительство Москвы принимало в том числе неприятные решения для снижения распространения коронавирусной инфекции, но эти меры дают результат, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе – это связано и с ночными клубами, и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, но и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты», – заявил Собянин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Собянин сообщил, что победа над пандемией коронавируса близка и заявил, что за три года в столице завершат ремонт 135 городских поликлиник.

10 ноября Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.