Путин: Альтернатива соглашению по Карабаху – только война

Те, кто пытаются остановить исполнение трехстороннего соглашения по Карабаху между Москвой, Ереваном и Баку должны знать, что альтернативой этому решению является только война, заявил президент Владимир Путин.

«Неожиданно для меня сейчас прозвучало то, что вы сейчас сказали – о тенденции затормозить исполнение трехстороннего заявления президентов России, Армении и Азербайджана. Люди, которые пытаются это сделать, должны понимать, что альтернативой этому может быть только одно – война», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что это необходимо понимать всем, кто пытается сорвать эту трехстороннюю договоренность. «И если, не дай бог, это произойдет, то кровь пострадавших будет на их руках. Тех, кто пытается торпедировать эту договоренность. Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет», – сказал Путин.

Ранее в пятницу глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Москва ощущает тенденцию, направленную на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Кроме того, министр заявлял, что Москва «видит протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, и видит, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации».

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что исход конфликта в Карабахе поверг в шок армянское общество и стал главной социально-политической причиной протестов в Ереване.