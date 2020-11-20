Лавров заявил о попытках затормозить выполнение соглашения по Карабаху

Россия ощущает тенденцию, направленную на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Есть, к сожалению, тенденция – мы ее чувствуем, – которая направлена на то, чтобы попытаться затормозить выполнение заявления президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября, не позволить этому заявлению состояться полностью, хотя все вынуждены признать, что оно успешно реализуется. Попытки изменить характер миротворческой операции мы тоже наблюдаем, пока подспудные, но они тоже имеют место», – сказал Лавров на совещании с участием президента России Владимира Путина, посвященном российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Он также отметил, что важно составить достоверную статистику о количестве людей, которые нуждаются в помощи. По его словам, речь идет о порядка 90 тысячах человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы, передает РИА «Новости».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Миротворческий контингент России завершил развертывание в Нагорном Карабахе. Кроме того, Путин заявил, что российские миротворцы в Карабахе работают четко и слаженно.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Президент Владимир Путин рассказывал, что договоренность по Нагорному Карабаху оформили за один день, при этом борьба шла с обеих сторон практически «за каждую запятую». Он напомнил, что по международному праву Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана, а Армения не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Российский лидер подчеркивал, что прекращение боевых действий было в интересах как азербайджанского, так и армянского народов.